حبس شخصين سرقا شركة استثمار في الجيزة

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبوزينة، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما 39 ألف جنيه وأجهزة من شركة للاستثمار والتنمية بجزيرة الدهب.

كشفت تحقيقات النيابة، أن أحمد. ع، 32 سنة، عامل بالشركة، استعان بصديقه، ياسر. م، 38 سنة، مبلط، لمعاونته في تنفيذ الجريمة، حيث أن المتهم الأول كان على علم بوجود مبالغ مالية، وأجهزة إليكترونية بمقر الشركة فغافل أحد الموظفين واستولى على مفتاح الشركة منه، وقام بعمل نسخة مصطنعة للمفتاح.

وأضافت التحقيقات أنهما توجها ليلاً إلى مقر الشركة واستوليا على المبالغ المالية والأجهزة وفرا هاربين حتى تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين اللذان أرشدا عن مبلغ 13 ألفا و600 جنيه وانفاقهما باقي المبلغ كما أرشدا عن الأجهزة المسروقة بمنزلهما.

كانت البداية بإبلاغ مدير العلاقات العامة والأمن بشركة للاستثمار والتنمية العمرانية ببرج الامل حدائق جزيرة الدهب باكتشافه سرقة مبلغ 39 ألف جنيه وجهاز لاب توب وكاميرا ديجيتال و2 طبنجة صوت و25 طلقة صوت من مقر الشركة، بإخطار اللواء هشام العراقي مساعد اول وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، تم ضبط المتهمين والمسروقات.

وبعرض المسروقات على المبلغ تعرف عليها وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم بحبسهما.