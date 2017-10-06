الداخلية التونسية: إحالة أكثر من 800 إرهابي إلى القضاء

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إحالة أكثر من 800 عنصر إرهابي إلى القضاء خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم إن 831 عنصرا ارهابيا أحيلوا إلى القضاء خلال الفترة المذكورة، مقابل 1906 عناصر في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أعلن مصباح عن 828 دعوى قضائية بحق متورطين في قضايا إرهابية، وقضايا ترتبط بأنشطة شبكات التسفير إلى مناطق النزاعات في الخارج.

وشهدت القضايا المرفوعة انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 38 % حيث كانت في حدود 1338 في نفس الفترة من العام الماضي.

وانحسرت العمليات الارهابية في تونس بشكل لافت بعد الهجمات الكبرى التي شهدتها البلاد في عام 2015 والتي أوقعت بـ59 قتيلا من السياح الأجانب.

وبجانب القضايا المرفوعة، يحقق البرلمان لمعرفة الأطراف المتورطة في تسفير تونسيين للقتال في الخارج خصوصا في سوريا.

وكانت الحكومة أحصت بداية العام الجاري نحو ثلاثة آلاف عنصر تونسي يقاتل خارج البلاد، أغلبهم في سوريا، لكنها أعلنت عن أن أغلبهم لقي حتفه في المعارك، بينما يقبع آخرون في السجون هناك.