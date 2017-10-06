وزير خارجية فرنسا: باريس تدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

باريس - (أ ش أ):

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني أن الوزير جون ايف لودريان أكد خلال لقائه، الجمعة، مع وزير الخارجية سامح شكري، دعم فرنسا للإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، مشيرة إلى إشادة الجانبين بتطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية وإبدائهما الرغبة في تعميق التعاون في المجالات كافة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط حول اللقاء الذي عقده اليوم الوزيران شكري ولودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بحضور سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونسكو السفير ايهاب بدوي.

وأضافت المتحدثة أن لودريان وشكري بحثا - أيضا - الإعداد للزيارات رفيعة المستوى المرتقبة بين البلدين فضلا عن القضايا الإقليمية الرئيسية، والتي جاء في مقدمتها الملف الليبي، حيث أشاد الجانبان بتقدم الوساطة التي يجريها في تونس المبعوث الاممي غسان سلامة، مؤكدين دعمهما الكامل للخطة التي طرحها في نيويورك خلال الأسبوع الوزاري للجمعية العامة للامم المتحدة، واتفاقهما على ضرورة انضمام كل الأطراف الليبية لهذا التحرك.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة أن لودريان أعرب عن تقديره للمبادرة التي تقودها مصر لدعم المصالحة الفلسطينية، مشيدا بالنتائج الاولى التي تحققت.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضحت أن لودريان استعرض - خلال لقائه بالوزير شكري - الجهود الفرنسية لتشكيل مجموعة اتصال من أجل المضي قدما نحو هدف مشترك مع مصر، وهو الحل السياسي للنزاع السوري.