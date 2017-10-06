أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير خارجية فرنسا: باريس تدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير خارجية فرنسا: باريس تدعم الإصلاحات الاقتصادية في

08:25 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

وزير خارجية فرنسا: باريس تدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

وزير خارجية فرنسا

باريس - (أ ش أ):

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني أن الوزير جون ايف لودريان أكد خلال لقائه، الجمعة، مع وزير الخارجية سامح شكري، دعم فرنسا للإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، مشيرة إلى إشادة الجانبين بتطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية وإبدائهما الرغبة في تعميق التعاون في المجالات كافة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط حول اللقاء الذي عقده اليوم الوزيران شكري ولودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بحضور سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم باليونسكو السفير ايهاب بدوي.

وأضافت المتحدثة أن لودريان وشكري بحثا - أيضا - الإعداد للزيارات رفيعة المستوى المرتقبة بين البلدين فضلا عن القضايا الإقليمية الرئيسية، والتي جاء في مقدمتها الملف الليبي، حيث أشاد الجانبان بتقدم الوساطة التي يجريها في تونس المبعوث الاممي غسان سلامة، مؤكدين دعمهما الكامل للخطة التي طرحها في نيويورك خلال الأسبوع الوزاري للجمعية العامة للامم المتحدة، واتفاقهما على ضرورة انضمام كل الأطراف الليبية لهذا التحرك.

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة أن لودريان أعرب عن تقديره للمبادرة التي تقودها مصر لدعم المصالحة الفلسطينية، مشيدا بالنتائج الاولى التي تحققت.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضحت أن لودريان استعرض - خلال لقائه بالوزير شكري - الجهود الفرنسية لتشكيل مجموعة اتصال من أجل المضي قدما نحو هدف مشترك مع مصر، وهو الحل السياسي للنزاع السوري.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الامم المتحدة: مئة ألف من لاجئي الروهينجا ينتظرون الفرار من ميانمار

    أخبار

  • لودريان يلتقي شكري بمقر وزارة الخارجية الفرنسية

    أخبار

  • العراق يُعلن سحب مرشحه لمنصب مدير عام اليونسكو لصالح مشيرة خطاب

    أخبار

  • الرئيس الفلسطيني: المصالحة الوطنية أولوية نسعى لتحقيقها بكل السبل

    أخبار

إعلان

d92dff5c9b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة