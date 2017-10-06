بغداد: قصف جوي يستهدف وكرً لـ"داعش" شمال شرقي ديالى

بغداد - (أ ش أ):

أوردت وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، أن قصفا جويا استهدف وكرًا مهما لداعش شمال شرقي محافظة ديالى.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي عراقي - لم تسمه - القول إن "طائرة مقاتلة قصفت مساء اليوم وكرا مهما لعناصر تنظيم داعش في بساتين محاذية لقريتي جلبي وأبو كرمة ضمن حوض الوقف شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن الضربة الجوية كانت دقيقة جدا وهناك معلومات عن أنها أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيم داخل وكر، وكانت ضربات جوية قد استهدفت، في وقت سابق، أهدافا وأوكارا مهمة لداعش شمال شرقي ديالى.