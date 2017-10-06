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مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

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مصراوي Masrawy

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

08:32 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

التنقيب عن الآثار

أسوان - إيهاب عمران: 

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب رابع عقب تعرضهم للاختناق أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بقرية المحاميد بإدفو.

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا بمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع إثر تعرضهم للاختناق داخل سرداب في منزل بقرية المحاميد.

انتقل العميد محمد العناني، مأمور مركز إدفو، إلى موقع الحادث، وتبين وجود حفرة بعمق داخل المنزل بعمق 16مترًا، تنتهي بسرداب جانبي.

تمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من انتشال ثلاثة متوفين، بينما تم نقل الشخص الرابع مصابًا إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج.

وتشير التحريات الأولية إلى أن المذكورين تعرضوا للاختناق بغاز البوتاجاز إثر انقطاع خرطوم أسطوانة البوتاجاز أثناء تنقيبهم عن الآثار.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

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