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حملة لمكافحة القوارض بشمال سيناء الأحد.. والبيئة تحذر

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مصراوي Masrawy

حملة لمكافحة القوارض بشمال سيناء الأحد.. والبيئة تحذر

08:25 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

حملة لمكافحة القوارض بشمال سيناء الأحد.. والبيئة تحذر

العريش - أ ش أ:
تنفذ مديرية الصحة في شمال سيناء بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالديوان العام للمحافظة بعد غدٍ الأحد حملة لمكافحة القوارض في مختلف الأحياء السكنية والمناطق الزراعية على مستوى المحافظة.

وأهابت إدارة شؤون البيئة في محافظة شمال سيناء بتوخي الحذر والبعد عن المبيدات وعدم ردمها ومنع الأطفال من الاقتراب منها أو العبث بها، بالإضافة إلى عدم رعي الأغنام في مناطق المكافحة وحبس الطيور المنزلية، مشددةً على الاهتمام بالتخلص السليم من المخلفات في نقاط التجميع.

وأوضحت مديرية الصحة - في بيان صدر اليوم الجمعة - أن هذه الحملة تأتي تحت رعاية المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور وتستمر لمدة 25 يومًا، مؤكدة ضرورة تعاون الأجهزة المعنية والأهالي وتكثيف أعمال النظافة في الأحياء والمناطق السكنية قبل وضع الطعوم السامة.

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