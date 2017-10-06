غادة والي تبحث مع سفير اليونان سرعة تحويل معاشات العمالة المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مايكل دياميسيس السفير اليوناني لدى القاهرة، وتم بحث عدد من الموضوعات التي تهم العمالة في البلدين، وفي مقدمتها تحويل المعاشات وفقا للاتفاقية التأمينية الموقعة بين الجانبين المصري واليوناني، حرصاً على صالح العمالة المصرية واليونانية على حد سواء.

وأكدت والي، في بيان للوزارة اليوم، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار تلقي الطلبات الخاصة بتحويل الاشتراكات الخاصة بالعمالة المصرية في اليونان والعمالة اليونانية في مصر وفقاً للاتفاقية السارية والتي ستنتهي في ديسمبر 2017.

وأكدت الوزيرة ضرورة تحويل اشتراكات 183 طلبا للحالات العاجلة والملحة (وفاة وعجز وبلوغ سن) وذلك في أقرب وقت وتشكيل لجان فنية من البلدين لدراسة باقي الحالات (ما يقرب من 2000 طلب) على أن تبدأ عملها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقد سبق الاتفاق مؤخرًا خلال زيارة الوفد المصري إلى اليونان على عدد من الموضوعات بشأن ملف التأمينات مع تحديد موعد آخر لاستكمال باقي المباحثات بين الطرفين.

جدير بالذكر أن هناك 1700 طلب سبق تحويل اشتراكات أصحابها من العمالة المصرية في اليونان إلى مصر.

من جهة أخرى، استعرضت غادة والي والسفير اليوناني نشاط الجمعية اليونانية بالقاهرة، حيث طلب السفير اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيدها مركزياً.