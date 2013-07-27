بعثة ريال مدريد تصل السويد لملاقاة سان جيرمان

(إفي) - كشفت تقارير اخبارية أن بعثة ريال مدريد الإسباني وصلت اليوم السبت إلى مدينة جوتنبرج، الواقعة على الساحل الغربي للسويد، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وديا.

ويخوض ريال مدريد مساء اليوم ثالث مباراة ودية له بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام باريس سان جيرمان استعدادا للموسم المقبل.

وتمكن الريال من التغلب على بورنموث، أحد فرق الدرجة الثانية الإنجليزية بستة أهداف دون رد، في أول مباراة ودية يخوضها النادي الملكي استعدادا للموسم المقبل.

فيما تعادل ريال مدريد بصعوبة أمام ليون الفرنسي بهدفين لكل منهما، بعد تأخر النادي الإسباني بهدفين دون رد.

ويستكمل الريال استعدادته للموسم المقبل بجولة في الولايات المتحدة مطلع أغسطس، حيث سيشارك في دورة تضم فرق يوفنتوس وإنتر ميلانو الإيطاليين ولوس أنجليس جالاكسي الأمريكي وإيفرتون الإنجليزي.

وسيختتم ريال أنشيلوتي استعداداته بمواجهة السد القطري ببطولة سانتياجو برنابيو في تكريم أسطورته راؤول جونزاليس.

أما المباراة الأولى للريال في الليجا لموسم 2013-2014 فستكون أمام ريال بيتيس أحد يومي 17 أو 18 من أغسطس المقبل.