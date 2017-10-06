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فيديو| لحظة احتراق سيارة بـ"المولوتوف" في السلام

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مصراوي Masrawy

| لحظة احتراق سيارة بـ"المولوتوف" في السلام

08:18 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

نشرت صفحة "مدينة السلام" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للحظة احتراق سيارة كان بداخلها أسرة محام، إثر إلقاء شقيق زوجته لزجاجة "مولوتوف" داخلها، وتمكن الأهالي من القبض عليه، مساء أمس الخميس.

وكشف فحص أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، عقب إطفاء النيران، أنه أثناء توقف السيارة رقم 102537 ملاكي بورسعيد، يمتلكها محامي يدعى "أشرف ف."، 60 سنة، أمام منزله، ألقى شقيق زوجته زجاجة مولوتوف. وكان بداخل السيارة كلا من نجلتيه "ياسمين" 22 سنة، تفحمت جثتها داخل السيارة، و"هبة" 14 سنة، طالبة، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وزوجته "هدية.ف"، 54 سنة، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وابنة شقيقه "مران" 5 سنوات، "مصابة بحروق متفرقة بالجسم"، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

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