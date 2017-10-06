بكري: المخابرات المصرية لعبت دورا مهما في كشف مؤامرات قطر وتركيا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الجمعة، إن المخابرات المصرية نجحت في أن تساعد على الكشف عن مخططات ومؤامرات إرهابية كانت ستجري في روسيا.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «المخابرات المصرية لعبت دورا مهما جدًا في كشف مؤامرات قطر وتركيا، ومدير الأمن الروسي كشف عن إحباط عمليات إرهابية في روسيا بمساعدة من المخابرات».

وكشف مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، عن إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية داخل روسيا بمساعدة من الشركاء الأجانب وعلى رأسهم مصر، وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

شاهد أيضا

وأوضح بورتنيكوف، في الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات ووكالات إنفاذ القانون فى كراسنودار، أن هناك تعاونا مثمرا بشكل خاص هذا العام مع المخابرات المصرية ومجموعة من الدول على رأسها كازاخستان وأوزبكستان والصين والهند وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك والنمسا وصربيا.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات المشتركة منعت مجموعة من العمليات الإرهابية على أراضي روسيا، واعتقل المتورطون فى تدريب أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية، معربًا عن امتنانه لجميع الشركاء لتعاونهم النشط فى مكافحة الإرهاب، مقدما شكرا خاصا للشركاء الذين ساعدوا على ضمان سلامة بطولة العالم للهوكى 2016 التى نظمت في روسيا، وكأس القارات عام 2017.