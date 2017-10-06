إصابة مهاجم المقاولون بكسر في الفقرات.. «وعودة» يفاضل بين ثنائي لخلافة الشامي

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تعرض إسلام فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية التي أقيمت أمس، الخميس، أمام طنطا، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتعرض مهاجم المقاولون العرب لكسر في الفقرات العنقية بعد التحامه بقوة مع أحد لاعبي طنطا، في المباراة التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف طنطا محمد أسعد وحسين حلمى والتونسي سيف الدين الجزيرى فيما أحرز خالد عبد الرازق هدف المقاولون العرب الوحيد.

ويفاضل الجهاز الفني، بقيادة محمد عودة، ما بين كريم الديب وعبد الوهاب إسماعيل، لخلافة حسن الشامي ظهير أيسر الفريق، في المباراة المقبلة أمام الأسيوطي.

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ويغيب الشامي، عن مواجهة الأسيوطي المقبلة، بعد أن تعرض للطرد في المباراة الماضية أمام النصر.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الأسيوطي، عصر الخميس المقبل، على ملعب المنتجع، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يتصدرها المقاولون برصيد 10 نقاط.