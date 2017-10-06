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طارق يحيى يعدد مزايا ودية طلائع الجيش

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طارق يحيى يعدد مزايا ودية طلائع الجيش طارق يحيى يعدد مزايا ودية طلائع الجيش

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أكد طارق يحيى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي أن تجربة اليوم الودية أمام طلائع الجيش كانت مفيدة ومثمرة للغاية للجهاز الفني للفريق لتجربة وتقيم أداء كل اللاعبين ومنح الفرصة للعائدين من الإصابة والغائبين عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار المدرب العام للزمالك أن معسكر الفريق بالتجمع الخامس سوف يحقق العديد من المكاسب الفنية للجهاز الفني قبل العودة لاستئناف الدوري مرة أخرى.

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انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري فى إطار الإحتفالات بنصر أكتوبر واستعدادات القلعة البيضاء لمواجهة طنطا يوم 13 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز بفوز الزمالك بأربع أهداف مقابل هدفين.

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التحرير

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