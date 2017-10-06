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باسم مرسي يسجل هدفين ويقود الزمالك للفوز على الجيش

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باسم مرسي يسجل هدفين ويقود الزمالك للفوز على الجيش باسم مرسي يسجل هدفين ويقود الزمالك للفوز على الجيش

التحرير

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انتهت مباراة وطلائع الجيش الودية التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري فى إطار الإحتفالات بنصر أكتوبر واستعدادات القلعة البيضاء لمواجهة طنطا يوم 13 أكتوبر المقبل في الدوري الممتاز بفوز الزمالك بأربع أهداف مقابل هدفين.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود «جنش» لحراسه المرمي وفي الدفاع أحمد مجدي محمود علاء محمد مجدي أحمد فتوح وفي خط الوسط محمد أشرف و«داودا» وعبدالله جمعة وأحمد مدبولي وفي الهجوم باسم مرسي و كاسونجو.

وتقدم الجيش بهدف وعادل النتيجة باسم مرسي مهاجم الزمالك في الدقيقة الـ22 من الشوط الأول من تسديدة قوية بعد تمريرة من محمد أشرف «روقا» في اللقاء وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وسجل يوسف أوباما مهاجم الزمالك الذى شارك في الشوط الثاني الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50 وعزز باسم مرسي التفوق الأبيض بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه فى مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54 وسجل الهدف الثالث للزمالك والثاني له فى اللقاء بعد متابعة تصدي محمد بسام حارس الطلائع للتسديدة القوية من اللاعب رزاق سيسيه.

ونجح خالد قمر مهاجم القلعة البيضاء فى تسجيل الهدف الرابع فى مرمي طلائع الجيش من ضربة رأس رائعة فى الدقيقة الـ 70 من الشوط الثاني ليتقدم الفارس الأبيض على فريق الجيش 4 – 1 ، ودفع الجهاز الفني للفريق بالمهاجم خالد قمر خلال الشوط الثاني وأحرز الجيش الهدف الثاني قبل نهاية المباراة.

وتعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول في الدقائق الأخيرة من ودية الزمالك وطلائع الجيش لإصابة عبارة عن كدمة في الأنكل غادر علي إثرها الملعب ودفع الجهاز الفني للفريق باللاعب أحمد رفعت

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التحرير

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