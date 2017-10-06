أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المرصد: أكثر من 100 شخصًا حصيلة قتلى الغارات الجوية على "الميادين" السورية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد: أكثر من 100 شخصًا حصيلة قتلى الغارات الجوية على "الميادين" السورية

08:14 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ارشيفية

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الروسية على مدينة الميادين بمحافظة دير الزور إلى 105 مدنيين، بينهم 18 طفلا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) "إن أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من المنطقة الواقعة عند أطراف دير الزور وصولا إلى شرق وغرب منطقة الميادين عائدين إلى مواطنهم الأصلية في البادية السورية وريف دير الزور الشرقي خلال ال20 يوما الماضية"، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات الأممية لهؤلاء النازحين.

وأضاف مدير المرصد أن نحو 1500 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي انسحبوا إلى مناطق أخرى جراء قصف لطائرات التحالف الدولي في معاقلهم بمدينة الميادين، موضحا أن منطقة البوكمال في محافظة دير الزور تعد آخر المعاقل التي يسطير عليها التنظيم الإرهابي.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد - في وقت سابق اليوم - بمقتل 14 مدنيا على الأقل جراء غارات روسية استهدفتهم أثناء عبورهم نهر الفرات جنوب مدينة الميادين في شرق سوريا.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الشيوخ الأمريكي" يوافق على قانون العقوبات ضد "حزب الله"

    أخبار

  • قوات النظام السوري تدخل أحد آخر معاقل "داعش"

    أخبار

  • الجبير: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم

    أخبار

  • الأمن التونسي يلقي القبض على 5 إرهابيين

    أخبار

إعلان

ed79a86644.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 