المرصد: أكثر من 100 شخصًا حصيلة قتلى الغارات الجوية على "الميادين" السورية

لندن - (أ ش أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة قتلى الغارات الروسية على مدينة الميادين بمحافظة دير الزور إلى 105 مدنيين، بينهم 18 طفلا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية "إن أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من المنطقة الواقعة عند أطراف دير الزور وصولا إلى شرق وغرب منطقة الميادين عائدين إلى مواطنهم الأصلية في البادية السورية وريف دير الزور الشرقي خلال ال20 يوما الماضية"، داعيا إلى ضرورة إيصال المساعدات الأممية لهؤلاء النازحين.

وأضاف مدير المرصد أن نحو 1500 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي انسحبوا إلى مناطق أخرى جراء قصف لطائرات التحالف الدولي في معاقلهم بمدينة الميادين، موضحا أن منطقة البوكمال في محافظة دير الزور تعد آخر المعاقل التي يسطير عليها التنظيم الإرهابي.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد - في وقت سابق اليوم - بمقتل 14 مدنيا على الأقل جراء غارات روسية استهدفتهم أثناء عبورهم نهر الفرات جنوب مدينة الميادين في شرق سوريا.