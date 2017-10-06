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"الشيوخ الأمريكي" يوافق على قانون العقوبات ضد "حزب الله"

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مصراوي Masrawy

"الشيوخ الأمريكي" يوافق على قانون العقوبات ضد "حزب الله"

08:11 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

حزب الله

واشنطن - (أ ش أ):

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون العقوبات ضد "حزب الله" اللبناني، الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وذكر بيان لمجلس الشيوخ أن مشروع القانون سيوسع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي الصادر عام 2015.

وأوردت قناة (سكاي نيوز) ، اليوم الجمعة، قول السناتور ماركو روبيو إن إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران مسؤولون عن مقتل مئات الأمريكيين، وما زالوا يشكلون تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

وأشار روبيو إلى أنه يجب على الرئيس والكونجرس أن يبنيا على النجاحات التي حققها قانون منع تمويل الإرهاب الدولي عام 2015 الذي استهدف حزب الله ووكلاءه، مشددا على ضرورة سن هذا المشروع الجديد لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل وتوسيع نطاق التهديدات الإرهابية والصاروخية لحزب الله والاتجار بالمخدرات وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية.

كانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لفرض مزيد من العقوبات على ميليشيات حزب الله اللبنانية.

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