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النتائج النهائية لاستفتاء كتالونيا: 90% من الناخبين يؤيدون الانفصال عن إسبانيا

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مصراوي Masrawy

النتائج النهائية لاستفتاء كتالونيا: 90% من الناخبين يؤيدون الانفصال عن إسبانيا

08:04 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

النتائج النهائية لاستفتاء كتالونيا: 90% من الناخبين يؤيدون الانفصال عن إسبانيا

النتائج النهائية لاستفتاء كتالونيا

مدريد - (أ ش أ):

ذكرت الإقليمية في كتالونيا أن النتائج النهائية للاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا أظهرت تأييد 90 % من الناخبين للانفصال في حين رفضه 7.8 %.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حذر الحكومة الإقليمية في كتالونيا في وقت سابق من إعلان استقلالها من جانب واحد، وذلك بعد الاستفتاء المثير للجدل الذي جرى، يوم الأحد الماضي.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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