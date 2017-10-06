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مسئول أمريكي: واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية على السودان

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مصراوي Masrawy

مسئول أمريكي: واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية على السودان

08:02 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مسئول أمريكي: واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية على السودان

واشنطن - (أ ش أ):
أكد مسؤول أمريكي، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عامًا على السودان.

وأضاف المسئول - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) - أن رفع العقوبات بسبب التحسن بمجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في السودان.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على السودان متهمة إياه بدعم مجموعات متشددة، وبخرق حقوق الإنسان في إطار النزاع في منطقة دارفور في غرب البلاد، وأدت العقوبات الأمريكية إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.

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مصراوي Masrawy

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