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حبس لص سرق حقيبة مواطن أثناء صلاة الجمعة في الجيزة

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مصراوي Masrawy

حبس لص سرق حقيبة مواطن أثناء صلاة الجمعة في الجيزة

08:07 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

حبس لص سرق حقيبة مواطن أثناء صلاة الجمعة في الجيزة

تعبيرية

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالباقي، مدير النيابة، بحبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة حقيبة من أحد الأشخاص داخل مسجد الاستقامة، أثناء صلاة الجمعة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، مذكرة محررة من ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، تفيد بمشاهدته لأحد الأشخاص حال خروجه من مسجد "الاستقامة" بميدان الجيزة، ممسكا بيده حقيبة ويلاحقه عددا من الأشخاص.

قام الضابط بملاحقته، وتمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي، وبحوزته حقيبة بداخلها لاب توب ومبلغ مالي، وبمواجهته، اعترف بسرقتها من داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة، وتم التوصل لمالك الحقيبة، وتعرف على المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم بحبسه.

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