حجز "ربة منزل" قطعت أذن زوجها بـ "مقص" بسبب تشاجره معها بالجيزة

كتب – صابر المحلاوي:

أمرت نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار عمرو صلاح، مدير النيابة، بحجز ربة منزل 24 ساعة على ذمة التحريات، سددت عدة طعنات لزوجها بـ "مقص" بعد خلاف نشب بينهما ما أدى لإصابته بعدة إصابات في منطقة أبو النمرس.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مشادة كلامية حدثت بين الزوج "خالد. ا"، 30 سنة، حداد، وبين زوجته "هدير. خ"، 23 سنة، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية بينهما قامت على إثرها بالتعدي عليه بـ"مقص" مما أصابه بـ4 جروح طعنيه بالظهر أحدهم نافذ، وجرح قطعي بالأذن اليسرى.

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أبو النمرس، من إلقاء القبض على الزوجة، وعثر بمنزلهما على فرد خرطوش تبين أنه ملك الزوج المصاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بحجزها.