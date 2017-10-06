حبس عامل قتل شقيقه بمركز الصف.. والمتهم: "كان قليل الأدب"
حبس عامل قتل شقيقه بمركز الصف.. والمتهم: "كان قليل الأدب"
07:56 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد الحمزاوي مدير النيابة، حبس عامل، 4 لأيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل شقيقه بعد وصلة من التعذيب، إذ قيده بالحبال وانهال عليه ضربا حتى فارق الحياة، بحجة تأديبه لسوء سلوكه.
وأدلت والدة المتهم والقتيل، في تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد الحمزاوي، أن "عرفة ع."، 33 سنة، عامل، قام بتقييد شقيقه بحبل وتعدي عليه بالضرب بـ"عصا"؛ لتأديبه بسبب سوء سلوكه، إلا أنه أصيب بحالة إعياء وقاموا بنقله إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.
وقال المتهم أن شقيقه اعتاد على الشغب، ودائم جلي المشاكل لهم، مشيرا إلى أنه لم يقصد قتله، "كان قليل الأدب.. وأنا ما قصدتش قتله أنا كنت بأدبه بس لكن مات في أيدي".
تلقي اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد بحلوان بوصول "محمود"، وشهرته محمود كوته، 21 سنة، عاطل، جثة هامدة إثر اصابته بكدمات وسحجات متفرقة من الجسم.
تمكنت قوة أمنية بقسم شرطة الصف، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة فتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي أمرت بحبسه.
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