أبرزها مقابلة "أفراد داعش".. 10 اتهامات يواجهها لاعب أسوان أمام النيابة

كتب - طارق سمير:

تواصل نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار خالد ضياء، التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد "داعش"، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وكانت النيابة قررت الأربعاء الماضي، تجديد حبس لاعب نادى أسوان الرياضى حمادة السيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 840 لسنة 2017، والمتهم فيها بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، أنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.