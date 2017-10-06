ميناء دمياط يصدّر 20 ألف طن يوريا ويستقبل 12 سفينة عملاقة

دمياط - محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الجمعة، سُجل بتصدير 20 ألفًا و545 طن يوريا، و8 آلاف و280 طن رمل زجاجي، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية ألفين و547 طن قمح، في حين غادرت 104 سيارات بحمولة 4 آلاف و992 طن قمح.

واستقبل الميناء 7 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 170 ألفًا و715 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34 ألفًا و235 طنًا.