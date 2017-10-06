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قبل لقاء مصر والكونغو.. تجهيز ستاد برج العرب بساحات تتسع لـ 5600 سيارة

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مصراوي Masrawy

قبل لقاء والكونغو.. تجهيز برج العرب بساحات تتسع لـ 5600 سيارة

07:47 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

قبل لقاء مصر والكونغو.. تجهيز ستاد برج العرب بساحات تتسع لـ 5600 سيارة

مصر والكونغو

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس حي العامرية ثان في الإسكندرية، تجهيز ساحات انتظار إضافية بمحيط ستاد برج العرب استعدادًا لاستيعاب أكبر عدد من سيارات جماهير لقاء منتخبي مصر والكونغو المرتقبة في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بروسيا ٢٠١٨.

وقال عثمان، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية لتجهيز ساحتي انتظار للسيارات والحافلات بمحيط الاستاد، سعة الواحد ٣٠٠ سيارة، وتمهيدهما بمعدات الحي ليكونا موقفًا للجماهير التي ستشهد مباراة ، المقررة أن تقام في حضور ٦٥ ألف مشجع تقريبًا مساء يوم الأحد المقبل.

أشار رئيس الحي أيضًا إلى أن إنشاء الموقفان يأتي إلى جانب توسعة الموقف الأساسي للاستاد، والذي تبلغ سعته ٥ آلاف سيارة، وذلك في ضوء سلسلة من الاستعدادات المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لاستقبال المباراة الهامة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.​

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