إحباط محاولة تهريب 200 بندقية خرطوش و31 ألف طلقة خرطوش بسيوه

تمكنت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط ثلاث محاولات لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر الصحراء الغربية بمناطق [ تبغبغ - جبل الحدونة - عين صافى شرق مدينة سيوه ] .

وحسبما نشرت صفحة المتحدث العسكري، عبر موقع التواصل الغجتماعي فيسبوك، فقد تم ضبط [4] عربات ربع نقل ذات الدفع الرباعى محمل عليها [200] بندقية خرطوش و[31] ألف طلقة خرطوش ، بالإضافة إلى ضبط [66.750] ألف قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية قبالة سواحل الإسكندرية ومطروح .

وقامت العناصر الأمنية بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى عرضهم على جهات التحقيق المختصة لتحديد أبعاد الحادث والعناصر المتورطة فيه.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار أمن المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى .