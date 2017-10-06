3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق رأس البر
3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق رأس البر
07:27 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
انقلاب سيارة على طريق رأس البر
دمياط - محمد إبراهيم:
أصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة خاصة على طريق "دمياط - رأس البر".
كشفت التحريات أن سيدة كانت تقود السيارة، وأن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يدها، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة السيدة وفتاتين كانتا معها، نقلوا إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.
في السياق، طالب عدد من أهالي قرية السنانية بتكثيف التواجد المروري على الطريق المؤدي إلى مدينة رأس البر منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
في طريقها لقضاء"الويك إند".. تفاصيل مصرع داليا التوني في حادث سيارة
-
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية
-
إصابة ١٠ أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط
-
بالأسماء.. إصابة 3 مجندين وشرطيين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ
إعلان
إعلان