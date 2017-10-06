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3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق رأس البر

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مصراوي Masrawy

3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق رأس البر

07:27 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

3 مصابين في انقلاب سيارة على طريق رأس البر

انقلاب سيارة على طريق رأس البر

دمياط - محمد إبراهيم:
أصيب ثلاثة أشخاص في انقلاب سيارة خاصة على طريق "دمياط - رأس البر".

كشفت التحريات أن سيدة كانت تقود السيارة، وأن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يدها، ما أدى إلى انقلابها، وإصابة السيدة وفتاتين كانتا معها، نقلوا إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

في السياق، طالب عدد من أهالي قرية السنانية بتكثيف التواجد المروري على الطريق المؤدي إلى مدينة رأس البر منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

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