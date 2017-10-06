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بالصور- المواطنون يحتفلون بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر في "المنصة"

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مصراوي Masrawy

بالصور- المواطنون يحتفلون بالذكرى الـ44 لنصر أكتوبر في "المنصة"

07:34 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

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وفد إعلامي يزور مصابي العمليات الأمنية بالمعادي العسكري​

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وفد إعلامي يزور مصابي العمليات الأمنية بالمعادي العسكري​

كتبت- عزة صقر:
تصوير- كريم أحمد:

وسط اجراءات أمنية مُشددة، احتفل الكثير من المواطنين اليوم الجمعة، بذكرى نصر أكتوبر أمام النصب التذكاري للرئيس الراحل محمد أنور السادات في "المنصة" بمدينة نصر.

ووضع المواطنون، أكاليل الزهور على قبر الزعيم، ورفعوا أعلام والتقاطوا الصور بجانب النصب التذكاري، الذى زُين بالورود.

وحرص "شبيه السادات"، المواطن محسن المنسي، على الحضور وسط احتشاد المواطنين حوله والتقاط الصور معه.

وتحل اليوم الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر، التي انتصر فيها الجيش المصري على العدو الصهيوني، حيث يحرص المواطنون كُل عام على الذهاب للمنصة ووضع أكاليل الزهور على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات والجُندى المجهول بمدينة نصر.

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مصراوي Masrawy

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