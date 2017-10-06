أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع طفل صدمه قطار بالسويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع طفل صدمه قطار بالسويس

07:07 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

مصرع طفل صدمه قطار بالسويس

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد: 

لقي طفل في محافظة السويس مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان غير شرعي بقرية الكيلو 46، ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا بمصرع الطفل "بدر الدين عبد الوهاب - 8 سنوات"، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد أن تسلمها ذويه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "عصابة البال الطويل".. استولت على 4 ملايين جنيه من المال العام في

    أخبار

  • القبض على خادمة وصديقها سرقا مشغولات ذهبية و2000 جنيه في السويس

    أخبار

  • "منصف" صياد بدرجة فدائي.. 5 عمليات سطرت بطولة "زارع الألغام"

    أخبار

  • التصريح بدفن جثة "داليا التوني".. والأسرة تتسلم الجثمان

    أخبار

إعلان

6ce23eaada.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات