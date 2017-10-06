مصرع طفل صدمه قطار بالسويس
مصرع طفل صدمه قطار بالسويس
07:07 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
ارشيفية
السويس - حسام الدين أحمد:
لقي طفل في محافظة السويس مصرعه، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان غير شرعي بقرية الكيلو 46، ونُقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى السويس العام.
تلقى اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا بمصرع الطفل "بدر الدين عبد الوهاب - 8 سنوات"، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد أن تسلمها ذويه.
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