بالصور.. الأقصر تحيي ذكرى أكتوبر بمسيرة على أنغام الموسيقى العسكرية

الأقصر - محمد محروس:

احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بذكرى نصر أكتوبر المجيد بتنظيم مسيرة على أنغام الموسيقى العسكرية، جابت شوارع المحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، وفرع الثقافة، بمسيرة أنطلقت من أمام بنك الإسكندرية، مرورًا بديوان عام المحافظة ومعبد الأقصر، انتهاءً بميدان أبو الحجاج.

شارك في الاحتفال اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، نائبًا عن المحافظ محمد بدر، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من قيادات الجيش والشرطة والثقافة والشباب والرياضة.

وعزفت موسيقى الشرطة ألحانًا وطنية، بينما حمل المشاركين في المسيرة علم مصر الذي يصل طوله إلى قرابة 100 متر. كما شاركت فرق من الشباب والرياضة وطلاب المدارس.

ومن المقرر استكمال الاحتفال باحتفالية كبرى مقررًا لها ساحة ميدان أبو الحجاج، تتضمن عرض فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية، وتكريم عدد من أبطال وشهداء الحرب.