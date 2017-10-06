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ضبط هارب من حكمين بالمؤبد مطلوب في ١٨ قضية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط هارب من حكمين بالمؤبد مطلوب في ١٨ قضية بالمنيا

06:30 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

ضبط هارب من حكمين بالمؤبد مطلوب في ١٨ قضية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:
ألقت إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا القبض على هارب من حكمين بالمؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره في 18 قضية وبحوزته ربع كيلو بانجو وسلاح ناري، فيما تبين أن المذكور شارك في أحداث العنف التي شهدتها المحافظه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطار من الرائد محمد الدوري رئيس مباحث ديرمواس، ومعاونيه الرائد أسامة جمال، والنقيب أحمد عبد العظيم، تحت إشراف العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، إخطارًا بإلقاء القبض على "حماده. غ" 26 سنة، شارك في اقتحام النيابة العامة ومجلس مدينة ديرمواس، وهارب من حكمين غيابيين بالمؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 18 قضية.

ضُبط بحوزة المتهم ربع كيلو بانجو وفرد خرطوش ومبلغ مالي، وحرر محضر بذلك، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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