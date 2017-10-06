مبروك عطية: الأمراض النفسية تصيب النساء بسبب أزواجهن

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قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، اليوم الجمعة، إن كل الأمراض النفسية التي تصيب النساء بسبب أنهن يحاولن إرضاء الأزواج فقط وليس إرضاء الله عز وجل.

أضاف عطية، خلال برنامج «كلمة السر»، الذي يقدمه عبر فضائية «MBC مصر»: «مش بيعملوا حاجة عشان ربنا.. اللي بتضحي وتجهز بيكون عشان سواد عيون الراجل أبو بنطلون ولبانة، وهو سّفهم واداها على قفاها».

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تابع: «الراجل بعد ما يعمل كده الست يجيلها مرض نفسي، وهو يروح يعرف واحدة تانية في فيسبوك، وتبص تلاقي حب وقلوب طايرة في الهوا، لو كان اللي المرأة ضحيت بيه عشان ربنا كان أصلح بينها وبين الزوج».