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مسيرة بعلم مصر احتفالا بذكرى أكتوبر في الأقصر (صور)

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احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بالذكرى 44 على نصر أكتوبر، بتنظيم مسيرة، برعاية الشباب والرياضة، شارك فيها الآلاف من أبناء المحافظة.

انطلقت المسيرة من أمام بنك الإسكندرية بشارع كورنيش النيل، مرورا بديوان عام المحافظة، ومعبد الأقصر، وصولا إلى ميدان أبو الحجاج، وتقدمها مجموعة من الأطفال منهم الطلبة وفرق الكشافة ومراكز الشباب، حاملين علما لمصر يصل طوله إلى أكثر من 100 متر.

وعزفت فرقة من موسيقى الشرطة ألحان أغان وطنية، بحضور اللواء حاتم زين العابدين السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ومن المقرر استكمال احتفال الأقصر بذكرى نصر أكتوبر، بإقامة احتفالية كبرى بساحة ميدان أبو الحجاج، تتضمن عرض فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية، وتكريم عدد من أبطال وشهداء الحرب.

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