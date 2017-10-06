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شكري: نعتمد على الدعم الإفريقي لمرشحة مصر لليونسكو

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شكري: نعتمد على الدعم الإفريقي لمرشحة مصر لليونسكو شكري: نعتمد على الدعم الإفريقي لمرشحة مصر لليونسكو

التحرير

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اجتمع سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، في مقر منظمة اليونسكو في باريس بالمندوبين الدائمين لدول المجموعة الإفريقية بالمنظمة.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاجتماع هدف إلى تنسيق المواقف فى إطار الدعم الإفريقى لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب قبل يومين من بدء الانتخابات لاختيار مدير عام اليونسكو، وذلك تنفيذاً لقرارى الزعماء الأفارقة خلال قمتى الاتحاد الأفريقى فى كيجالى فى يوليو 2016 وفى أديس أبابا فى يوليو 2017 باعتماد الوزيرة مشيرة خطاب كالمرشحة الرسمية والوحيدة للقارة الإفريقية.

وأعرب وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تقديره لهذا الموقف المؤيد والمساند للمرشحة المصرية، مؤكداً أهمية التحرك الأفريقى الجماعى فى هذا التوقيت الهام فى ظل احتدام المنافسة، ونوه بأن الدور الذى يلعبه المندوبون الأفارقة فى الترويج للمرشحة الإفريقية سيمثل أحد أهم مصادر قوة المرشحة المصرية والأفريقية خلال عملية التصويت.

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كما أعرب شكرى عن تقديره لتواجد موسى فقيه رئيس المفوضية الإفريقية فى باريس لمساندة المرشحة المصرية والإفريقية فى هذا المرحلة، ما يعكس التزام كامل من جانب المفوضية الأفريقية بتنفيذ قرارات الزعماء الأفارقة.

وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع تناول سبل التحرك خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المجموعة الأفريقية تعد المجموعة الأكبر داخل المجلس التنفيذى لليونسكو، وتضم سبعة عشر دولة من أصل ثمانية وخمسين دولة عضو بالمجلس، حيث تم التشديد على ان التحركات والاتصالات الإفريقية خلال الأيام القادمة ستكون أحد أهم العوامل الأساسية فى ترجيح كفة مشيرة خطاب للمنصب، لاسيما مع بدء مرحلة التربيطات الانتخابية.

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