في الذكرى الـ44 لأكتوبر.. السيسي: المصريون أثبتوا قدرتهم على الصمود
في الذكرى الـ44 لأكتوبر.. السيسي: المصريون أثبتوا قدرتهم على الصمود
06:14 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
القاهرة- (مصراوي):
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري في الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر المجيد.
وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة: "في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. أتوجّه بتحية تقديرٍ واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين صنعوا لنا المجد".
وأضاف السيسي: "كما أتقدّم بالتهنئة لجموع الشعب المصري العظيم الذي أثبت لنا عبقريته الفذّة وقدرته على الصمود والعزيمة وصناعة النصر".
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