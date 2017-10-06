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في الذكرى الـ44 لأكتوبر.. السيسي: المصريون أثبتوا قدرتهم على الصمود

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مصراوي Masrawy

في الذكرى الـ44 لأكتوبر.. : المصريون أثبتوا قدرتهم على الصمود

06:14 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

في الذكرى الـ44 لأكتوبر.. السيسي: المصريون أثبتوا قدرتهم على الصمود

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري في الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر المجيد.

وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة: "في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. أتوجّه بتحية تقديرٍ واعتزاز لكل شهداء الأبرار الذين صنعوا لنا المجد".

وأضاف السيسي: "كما أتقدّم بالتهنئة لجموع الشعب المصري العظيم الذي أثبت لنا عبقريته الفذّة وقدرته على الصمود والعزيمة وصناعة النصر".

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مصراوي Masrawy

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