في الذكرى الـ44 لأكتوبر.. السيسي: المصريون أثبتوا قدرتهم على الصمود

القاهرة- (مصراوي):

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري في الذكرى الـ44 لنصر أكتوبر المجيد.

وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة: "في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. أتوجّه بتحية تقديرٍ واعتزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين صنعوا لنا المجد".

وأضاف السيسي: "كما أتقدّم بالتهنئة لجموع الشعب المصري العظيم الذي أثبت لنا عبقريته الفذّة وقدرته على الصمود والعزيمة وصناعة النصر".