سيدة تتسبب في فوضى بمطار ألماني بعد إنذار خاطئ

دوسلدورف - (د ب أ):

تسببت امرأة عجوز في الثمانين من العمر، اليوم الجمعة، في إصدار إنذار بالمطار بطريق الخطأ ما أدى إلى فوضى بالمطار.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية الاتحادية إن العجوز المسافرة ضغطت بطريق الخطأ على زر طوارئ ما أدى إلى فتح أحد الأبواب وبالتالي إلى صدور الإنذار.

وعقب صدور الإنذار أغلقت المداخل وتم إخلاء أماكن بعينها داخل المطار.

وأضاف المتحدث قائلا: "إلا أننا وجدنا السيدة التي تسببت في الإنذار بسلاسة نسبيا".

وبعد ما يقرب من ساعة أعيد فتح جميع المنافذ مرة أخرى، إلا أن الركاب اضطروا مجددا للمرور من منافذ التفتيش ثانية.