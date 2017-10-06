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رئيس الحزب المسيحي الألماني: يجب وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين

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مصراوي Masrawy

رئيس الحزب المسيحي الألماني: يجب وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين

06:12 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

رئيس الحزب المسيحي الألماني: يجب وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين

ارشيفية

ميونخ - (د ب أ): 

اشترط رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري هورست زيهوفر، اليوم الجمعة، وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا قبل حضور اجتماع مشترك لرؤوساء أحزاب ائتلاف ميركل يوم الأحد المقبل.

وقال زيهوفر الذي يرأس حكومة بافاريا وكان شريكا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، اليوم الجمعة في ميونخ: "لن أتمكن من العودة إلى قواعدي من دون حل لمسألة الحد الأقصى لأعداد اللاجئين".

لكنه ترك الأمر مفتوحا بشأن كلمة الحد الأقصى، حيث قال: "لن أقول الآن شيئا عن تحديد كلمات بعينها أو تحديد حلول بذاتها – لكنني أصف لكم فقط ما ينبغي حله".

وأكد زيهوفر أنه حين تتجاوز البلاد هذا الانقسام الحاد فلابد من ربط الهجرة بقدرات الاندماج في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسير على أفضل وجه "حين يكون هناك حد أقصى" مردفا بالقول: "هذا الأمر سيرفع درجة قبول الشعب للأمر بشدة".

وأضاف زيهوفر أن هناك فضلا عن ذلك مشكلات اجتماعية يجب حلها مثل موضوع المعاشات والإيجارات والرعاية الصحية.

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مصراوي Masrawy

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