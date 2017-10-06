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«كوبر» يطالب لاعبي المنتخب باستغلال أخطاء دفاع الكونغو

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«كوبر» يطالب لاعبي المنتخب باستغلال أخطاء دفاع الكونغو «كوبر» يطالب لاعبي المنتخب باستغلال أخطاء دفاع الكونغو

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

طالب الأرجنتيني هيكتور المدير الفني لمنتخب الأول، لاعبيه باستغلال الأخطاء الدفاعية في مباراة الكونغو، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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وأكد كوبر، للاعبيه، خلال محاضرة فنية، أنه لابد من استغلال الأخطاء الدفاعية التي يقع فيها دفاع  المنافس، خاصة وأنه يعاني من التمركز وبناء الهجمة تحت ضغط.

ويحتاج الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا أو تعادلها أمام غانا، غدًا السبت، في نفس الجولة، للتأهل رسميًا للمونديال، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.

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التحرير

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