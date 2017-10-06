«كوبر» يطالب لاعبي المنتخب باستغلال أخطاء دفاع الكونغو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الأول، لاعبيه باستغلال الأخطاء الدفاعية في مباراة الكونغو، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

شاهد أيضا

وأكد كوبر، للاعبيه، خلال محاضرة فنية، أنه لابد من استغلال الأخطاء الدفاعية التي يقع فيها دفاع المنافس، خاصة وأنه يعاني من التمركز وبناء الهجمة تحت ضغط.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا أو تعادلها أمام غانا، غدًا السبت، في نفس الجولة، للتأهل رسميًا للمونديال، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة.