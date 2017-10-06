الأهلي يحدد موعد انتظام الدوليين بالمران الجماعي

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قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الدوليين، راحة 24 ساعة من التدريبات عقب لقاء المنتخب المصري أمام الكونغو.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الكونغو، في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وانضم كل من "شريف إكرامي، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، سعد سمير، رامي ربيعة، صالح جمعة، مؤمن زكريا"، بينما انضم علي معلول لمنتخب تونس الذي يستعد لمواجهة غينيا، وباكانامي ماهلامبي لمنتخب جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو، يوم السبت، في نفس الجولة.

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ومن المقرر أن يصل الثنائي معلول وباكاماني إلى القاهرة يوم الإثنين، على أن ينتظم جميع الدوليين يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد، يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.