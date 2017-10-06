أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي يحدد موعد انتظام الدوليين بالمران الجماعي

Google+ Print
الأهلي يحدد موعد انتظام الدوليين بالمران الجماعي الأهلي يحدد موعد انتظام الدوليين بالمران الجماعي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الدوليين، راحة 24 ساعة من التدريبات عقب لقاء المصري أمام الكونغو.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الكونغو، في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وانضم كل من "شريف إكرامي، أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، سعد سمير، رامي ربيعة، صالح جمعة، مؤمن زكريا"، بينما انضم علي معلول لمنتخب تونس الذي يستعد لمواجهة غينيا، وباكانامي ماهلامبي لمنتخب جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو، يوم السبت، في نفس الجولة.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يصل الثنائي معلول وباكاماني إلى القاهرة يوم الإثنين، على أن ينتظم جميع الدوليين يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد، يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)