الجبير: إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم

موسكو - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران لاتزال الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مضيفًا: " على طهران الكف عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف الجبير، في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز)، اليوم الجمعة، أن إيران اقتحمت سفارات واغتالت دبلوماسيين بشكل يخالف القوانين الدولية والإنسانية، فضلا عن أنها تحاول تهريب المتفجرات والذخيرة إلى ميليشيات إرهابية سواء في سوريا أو اليمن أو منطقة الخليج.

وأوضح أن إيران تحاول أن تنتشر وتوسع نفوذها عن طريق تدخلاتها في شئون دول عديدة بالمنطقة سواء لبنان أو سوريا أو العراق ودول الخليج واليمن.