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7 قتلى بغارة على مخيم للنازحين في خان شيخون

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مصراوي Masrawy

7 قتلى بغارة على مخيم للنازحين في خان شيخون

06:04 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

7 قتلى بغارة على مخيم للنازحين في خان شيخون

غارات جوية- ارشيفية

دمشق - (أ ش أ):

لقي 7 مدنيين مصرعهم، اليوم الجمعة، في غارة جوية جنوب مدينة "خان شيخون" بمحافظة إدلب السورية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) عن ناشطين سوريين - لم تسمهم - القول إن الغارة استهدفت مخيم للنازحين على أطراف بلدة (الهبلة) جنوب خان شيخون؛ ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين.

وكانت مصادر سورية قد أفادت - في وقت سابق - بمقتل 10 مدنيين وإصابة عشرات أخرين بينهم أطفال في غارات جوية روسية وسورية على ريفي إدلب وحلب، موضحة أن القصف تركزعلى مناطق "خان شيخون" و"جسر الشغور" بمحافظة إدلب، إضافة إلى "الأتارب" و"أورم الكبرى" في محافظة حلب.

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Asha

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