7 قتلى بغارة على مخيم للنازحين في خان شيخون

دمشق - (أ ش أ):

لقي 7 مدنيين مصرعهم، اليوم الجمعة، في غارة جوية جنوب مدينة "خان شيخون" بمحافظة إدلب السورية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن ناشطين سوريين - لم تسمهم - القول إن الغارة استهدفت مخيم للنازحين على أطراف بلدة (الهبلة) جنوب خان شيخون؛ ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين.

وكانت مصادر سورية قد أفادت - في وقت سابق - بمقتل 10 مدنيين وإصابة عشرات أخرين بينهم أطفال في غارات جوية روسية وسورية على ريفي إدلب وحلب، موضحة أن القصف تركزعلى مناطق "خان شيخون" و"جسر الشغور" بمحافظة إدلب، إضافة إلى "الأتارب" و"أورم الكبرى" في محافظة حلب.