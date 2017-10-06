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بايرن ميونخ يعيد مدربه السابق خلفًا للإيطالي أنشيلوتي

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بايرن ميونخ يعيد مدربه السابق خلفًا للإيطالي أنشيلوتي بايرن ميونخ يعيد مدربه السابق خلفًا للإيطالي أنشيلوتي

التحرير

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أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني، عن تعين يوب هاينكس مديرًا فنيًا للفريق البافاري، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

ووافق الفريق البافاري على تعيين يوب هاينكس مديرًا فنيًا للفريق الألماني حتي نهاية الموسم.

ومن جانبه قال هاينكس المدير الفني الجديد للفريق البافاري والذي سبق له وأن قاد الفريق من قبل :-" أن لم أعود إلي أي نادي أخر فى العالم، ولكن بايرن مونخ هو العمل الذي أحبه".

وكان بايرن ميونخ قد أقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصبه في تدريب الفريق البافاري،الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج، والهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان بثلاثية بدوري أبطال أوروبا.

 

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التحرير

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