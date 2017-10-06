اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة الليبية طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

أفادت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية، باندلاع اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة طرابلس.

وكان قد سمع في وقت سابق من اليوم دوي إطلاق نار بالعاصمة طرابلس.