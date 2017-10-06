اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة الليبية طرابلس
اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة الليبية طرابلس
05:53 م الجمعة 06 أكتوبر 2017
طرابلس - (أ ش أ):
أفادت "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية، باندلاع اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة طرابلس.
وكان قد سمع في وقت سابق من اليوم دوي إطلاق نار بالعاصمة طرابلس.
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