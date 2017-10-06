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اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة الليبية طرابلس

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مصراوي Masrawy

اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة الليبية طرابلس

05:53 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

طرابلس - (أ ش أ):
أفادت "بوابة الوسط" الليبية، باندلاع اشتباكات في منطقة "عرادة" بالعاصمة طرابلس.

وكان قد سمع في وقت سابق من اليوم دوي إطلاق نار بالعاصمة طرابلس.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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