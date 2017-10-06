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سفير العراق بأنقرة: قد نستخدم القوة لإدارة معبر حدودي بإقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

سفير العراق بأنقرة: قد نستخدم القوة لإدارة معبر حدودي بإقليم كردستان

05:51 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

سفير العراق بأنقرة: قد نستخدم القوة لإدارة معبر حدودي بإقليم كردستان

أنقرة - (أ ش أ):
قال السفير العراقي لدى أنقرة هشام علي الأكبر العلوي، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تستخدم القوة إذا لزم الأمر من أجل إدارة معبر الخابور الحدودي بين تركيا وإقليم كردستان العراق.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي عن العلوي قوله - خلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة العراقية في أنقرة - إن المناورات العسكرية على الحدود كانت بمثابة استعداد لذلك، مضيفا أن أنقرة وبغداد تبحثان سبل فتح معبر حدودي بين البلدين بهدف تطوير التعاون والتبادل التجاري.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قال - في وقت سابق - إن بلاده ترغب في فتح بوابة حدودية جديدة مع العراق بعد إغلاق البوابة الحالية، ردا على استفتاء تقرير المصير الذي أجراه إقليم كردستان العراق.

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