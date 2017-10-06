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بالصور -سخرية الجمهور من زواج المطرب تامر عاشور.. "إله الاكتئاب عند المصريين"

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مصراوي Masrawy

بالصور -سخرية الجمهور من زواج المطرب تامر عاشور.. "إله الاكتئاب عند المصريين"

05:51 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالفيديو والصور: أمن الدولة السعودي يعلن إحباط مخطط داعشي

الألبوم التالى

والصور: أمن الدولة السعودي يعلن إحباط مخطط داعشي

كتبت-أحمد حامد:

حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التعليق بشكل ساخر على خبرزواج المطرب تامر عاشور، الذي احتفل بزفافة أمس الخميس وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتحدث رواد مواقع التواصل ومن بينها " تويتر" عن شعورهم بالصدمة عندما تم نشر صور لتامر وهو "يضحك ويبتسم ويتزوج" خاصة أن أغانيه تتسم بقدر كبير من الشجن" وربما الكأبة" على حد وصف بعضهم.

حيث وصفه أحد المتابعين بـ"إله الاكتئاب عند المصريين".

ووجد الأخر أنه" ملك الأحزان والبؤس والأوجاع".

وسخر أحدهم " حتى تامر غدر بيا"

وقال أخر " خطة منتهى الذكاء من تامر".

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مصراوي Masrawy

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