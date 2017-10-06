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الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية بمساعدة المخابرات المصرية

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مصراوي Masrawy

الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية بمساعدة المخابرات المصرية

05:45 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية بمساعدة المخابرات المصرية

موسكو - (أ ش أ):
كشف مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف عن إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية داخل بمساعدة من الشركاء الأجانب، على رأسهم .

وأوضح بورتنيكوف - في الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات ووكالات إنفاذ القانون في مدينة كراسنودار - أن هناك تعاونا مثمرا بشكل خاص هذا العام مع المخابرات المصرية ومجموعة من الدول على رأسها كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان والصين والهند وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك والنمسا وصربيا، وذلك حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) .

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات المشتركة، تم منع مجموعة من العمليات الإرهابية على أراضي روسيا، واعتقل المتورطون في تدريب أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية، معربا عن امتنانه لجميع الشركاء لتعاونهم النشط في مكافحة الإرهاب، خاصة الشركاء الذين ساعدوا على ضمان سلامة بطولة العالم للهوكي 2016، التي نظمت في روسيا، وكأس القارات في عام 2017.

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