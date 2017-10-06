الأمن الروسي يحبط عمليات إرهابية بمساعدة المخابرات المصرية

موسكو - (أ ش أ):

كشف مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف عن إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية داخل روسيا بمساعدة من الشركاء الأجانب، على رأسهم مصر.

وأوضح بورتنيكوف - في الاجتماع السادس عشر لرؤساء الأجهزة الأمنية والمخابرات ووكالات إنفاذ القانون في مدينة كراسنودار - أن هناك تعاونا مثمرا بشكل خاص هذا العام مع المخابرات المصرية ومجموعة من الدول على رأسها كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان والصين والهند وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك والنمسا وصربيا، وذلك حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات المشتركة، تم منع مجموعة من العمليات الإرهابية على أراضي روسيا، واعتقل المتورطون في تدريب أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية، معربا عن امتنانه لجميع الشركاء لتعاونهم النشط في مكافحة الإرهاب، خاصة الشركاء الذين ساعدوا على ضمان سلامة بطولة العالم للهوكي 2016، التي نظمت في روسيا، وكأس القارات في عام 2017.