قسم شرطة الأزبكية يشارك المواطنين بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

رصدت عدسة "مصراوي"، اليوم الجمعة، مشاركة قسم شرطة الأزبكية، بقيادة العميد محمود القاضي مأمور القسم، المواطنين بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، من خلال تعليق "لافتة تهنئة" على واجهة القسم من الخارج.

وجاءت نص التهنئة: "يهنئ قسم شرطة الأزبكية جموع المواطنين بمناسبة احتفالات وانتصارات أعياد أكتوبر المجيدة".

من جانبها أعدت مديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة خطة محكمة لتأمين احتفالات المواطنين بجميع ميادين القاهرة، شملت مرور التمركزات الأمنية على ساحات المزدحمة، لمشاركة المواطنين في احتفالاتهم بانتصارات أكتوبر المجيدة.