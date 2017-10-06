مصدر أمني: الأمريكي طاعن الشاب المصري بالأقصر لا يملك إقامة

الأقصر - محمد محروس:

كشف مصدر أمني في شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر إن السائح الأمريكي المتهم بطعن مواطن من أهالي قرية البعيرات لا يملك إقامة، وبقاؤه في البلاد كان بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن سفارة بلاده أخطرت بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكان مدير أمن الأقصر، اللواء مصطفى صلاح الدين، تلقى إخطارًا من مركز شرطة القرنة بأن سائح أمريكي مقيم في قرية البعيرات يُدعى "إريك" طعن شاب مصري عدة طعنات في ذراعه، نُقل إثرها الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات وقوع مشادة بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى مشاجرة، وأن السائح فر هاربًا عقب طعنه الشاب المصري، قبل أن تتمكن قوة أمنية من القبض عليه في المنطقة السياحية على شاطئ نهر النيل بالبر الغربي للأقصر.