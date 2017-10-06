الإسكندرية تستعد لمباراة مصر والكونغو بشاشتي عرض

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أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن تجهيز شاشتين إلكترونيتين كبيرتين لعرض مباراة منتخب مصر ونظيره الكونغولي، وذلك في استاد الإسكندرية ومنطقة قلعة قايتباي.

وقال سلطان، في بيان له، اليوم الجمعة، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية.

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من جانبه، ذكر شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، أنه تم تجهيز الشاشة الإلكترونية الخاصة بالاستاد، وأبعادها 6 في 8 أمتار، وتم تخصيص مدرجي 1 و2، لاستقبال 2500 متفرج بالمجان، وتخصيص مدرج ٢ للعائلات والأسر، موضحا أنه سيتم إدخال الجماهير إلى الاستاد قبل المباراة بساعة.

وأضاف سعد أنه تم تجهيز شاشة عرض إلكترونية أبعادها 2 في 3 أمتار، بمنطقة قلعة قايتباي، في حي الجمرك، وتم توفير كافة الاستعدادات الأمنية وتوفير كل الخدمات بمحيط المنطقة.