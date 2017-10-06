أخبار عاجلة

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الإسكندرية تستعد لمباراة مصر والكونغو بشاشتي عرض

Google+ Print
الإسكندرية تستعد لمباراة مصر والكونغو بشاشتي عرض الإسكندرية تستعد لمباراة مصر والكونغو بشاشتي عرض

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن تجهيز شاشتين إلكترونيتين كبيرتين لعرض مباراة منتخب ونظيره الكونغولي، وذلك في استاد الإسكندرية ومنطقة قلعة قايتباي.

وقال سلطان، في بيان له، اليوم الجمعة، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية.

شاهد أيضا

من جانبه، ذكر شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، أنه تم تجهيز الشاشة الإلكترونية الخاصة بالاستاد، وأبعادها 6 في 8 أمتار، وتم تخصيص مدرجي 1 و2، لاستقبال 2500 متفرج بالمجان، وتخصيص مدرج ٢ للعائلات والأسر، موضحا أنه سيتم إدخال الجماهير إلى الاستاد قبل المباراة بساعة.

وأضاف سعد أنه تم تجهيز شاشة عرض إلكترونية أبعادها 2 في 3 أمتار، بمنطقة قلعة قايتباي، في حي الجمرك، وتم توفير كافة الاستعدادات الأمنية وتوفير كل الخدمات بمحيط المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة