تقنين «فيسبوك» وقانون «السايس».. أبرز مناقشات لجان البرلمان الأسبوع المقبل

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تستأنف لجان البرلمان نشاطها في الأسبوع الأول بعد الجلسات الإجرائية التي عقدها المجلس، وانتخب فيها تشكيل لجانه النوعية، فهناك عدة عناوين هامة تتصدر أجندة لجان المجلس في أولى جلساتها بدور الانعقاد البرلماني الثالث، حيث تحسم "التشريعية" مصير عضوية سحر الهواري وتطرح قوانين متعلقة بالبترول ومرافق السيارات وتقنين مواقع التواصل الاجتماعي.

التشريعية

تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعد غد الأحد، أبرز الملفات العالقة من دور الانعقاد الثانى، وهو الخاص بمصير النائبة سحر الهوارى التى صدر ضدها حكم، حيث تبحث اللجنة حيثيات الحكم الصادر ضدها بالسجن خمس سنوات فى القضية المعروفة بإشهار الإفلاس. وأوضح النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، أن اللجنة ستقوم بتوزيع حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشأنه، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد تقريرا بقرارها بشأنه ليعرض على المجلس.

الطاقة والبيئة

تبحث لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، عددا من الملفات التى سيتم فتحها خلال دور الانعقاد الحالى، على رأسها فصل هيئة المساحة الجيولوجية عن وزارة البترول، ودفع نواب اللجنة بأن هيئة المساحة بين وزارة البترول وهيئة التعدين، فى الوقت الذى لا بد من أن يكون هناك اهتمام أكثر بها وجعلها هيئة مستقلة بذاتها أو تابعة لمجلس الوزراء أو لوزارة الصناعة، وذلك لأهمية دورها، خاصة أنه يقع عليها دور كبير فى التنمية والاستثمار وتحسين الاقتصاد بشكل عام.

التعليم والبحث العلمي

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، الإثنين المقبل أول اجتماعاتها للنظر فى مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الحالي.

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الإدارة المحلية

تبحث لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل مشروع قانون تنظيم مرفق سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار المركبات وتقنين وضع السياس، حيث لدى اللجنة مشروعا قانونين فى هذا الصدد، أحدهما مقدم من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة وأكثر من 60 نائبا آخرين، والآخر مقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد ونواب آخرين، وناقشت اللجنة فلسفة القانون فى عدة جلسات بحضور ممثلى الحكومة خاصة من وزارات التنمية المحلية والداخلية والنقل والمواصلات والمالية والتخطيط، وكانت آخر جلسة فى يوم 20 سبتمبر الماضى، وتم منح فرصة للحكومة لتقديم رؤيتها بشأن مشروع القانون حتى يوم 22 أكتوبر الجارى.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم الموارد المالية للمحافظات من خلال تنظيم مواقف الأجرة وتقنين المواقف العشوائية وتحصيل رسوم تدخل خزينة الدولة وتذهب لموازنات المحافظات، بالإضافة إلى تقنين وضع سياس السيارات حتى تتوقف أعمال البلطجة التى يمارسها بعضهم على المواطنين، وذلك وفقا لمقدمى مشروع القانون وباعتراف ممثلى الحكومة سواء وزارتى الداخلية أو التنمية المحلية أو ممثلى المحافظات، والذين أكدوا تلقى العديد من الشكاوى ضد السياس.

الدفاع والأمن القومي

تركز لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وفقًا لتصريحات وكيلها اللواء يحيى الكدواني خلال الأيام المقبلة على جميع مشاريع القوانين المتعلقة بتقنين مواقع التواصل الاجتماعى والجريمة الإلكترونية، وأكد أنها ستعرض خلال أيام على اللجان المختصة، وأبرزها لجنتا الدفاع والأمن القومى والاتصالات، لوضع ضوابط حقيقة لفوضى فيسبوك.

وأضاف وكيل دفاع البرلمان أن قانون الجريمة الإلكترونية وتقنين وضوابط فيسبوك سيصدر فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن تقنين فيسبوك لا يخالف الحريات، وإنما هى ضوابط تضعها كثير من الدول الأوروبية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد لديها.