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الحكومة الإسبانية تمهد الطريق أمام الشركات للخروج من إقليم كتالونيا

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مصراوي Masrawy

الإسبانية تمهد الطريق أمام الشركات للخروج من إقليم كتالونيا

05:12 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

الحكومة الإسبانية تمهد الطريق أمام الشركات للخروج من إقليم كتالونيا

الحكومة الإسبانية

برشلونة - (د ب أ):

تمهد الحكومة الإسبانية الطريق أمام الشركات والبنوك للخروج من إقليم كتالونيا الذي أجرى استفتاء على الانفصال عن إسبانيا يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني "لويس دو جويندوز" إن الشركات الإسبانية التي تريد نقل مقارها إلى أي مكان أخر في إسبانيا لن تحتاج إلا إلى موافقة مجلسها التنفيذي دون الحاجة إلى عقد اجتماع لجمعيتها العمومية للتصديق على مثل هذا القرار.

كان بنك "بانكو ساباديل" خامس أكبر بنوك إسبانيا قد أعلن أمس رحيله عن إقليم كتالونيا والانتقال إلى مدينة "أليكانتي" جنوب شرق أسبانيا.

جاء هذا القرار في الوقت الذي تهدد فيه حكومة إقليم كتالونيا بإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا رغم قرار المحكمة العليا الإسبانية باعتبار الاستفتاء الذي أجراه الإقليم أكتوبر الحالي غير قانوني.

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