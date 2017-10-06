الحكومة الإسبانية تمهد الطريق أمام الشركات للخروج من إقليم كتالونيا

برشلونة - (د ب أ):

تمهد الحكومة الإسبانية الطريق أمام الشركات والبنوك للخروج من إقليم كتالونيا الذي أجرى استفتاء على الانفصال عن إسبانيا يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني "لويس دو جويندوز" إن الشركات الإسبانية التي تريد نقل مقارها إلى أي مكان أخر في إسبانيا لن تحتاج إلا إلى موافقة مجلسها التنفيذي دون الحاجة إلى عقد اجتماع لجمعيتها العمومية للتصديق على مثل هذا القرار.

كان بنك "بانكو ساباديل" خامس أكبر بنوك إسبانيا قد أعلن أمس رحيله عن إقليم كتالونيا والانتقال إلى مدينة "أليكانتي" جنوب شرق أسبانيا.

جاء هذا القرار في الوقت الذي تهدد فيه حكومة إقليم كتالونيا بإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا رغم قرار المحكمة العليا الإسبانية باعتبار الاستفتاء الذي أجراه الإقليم أكتوبر الحالي غير قانوني.