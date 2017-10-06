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سيدة زيمبابوي الأولى ترد على انتقادات نائب الرئيس لها

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مصراوي Masrawy

سيدة زيمبابوي الأولى ترد على انتقادات نائب الرئيس لها

05:10 م الجمعة 06 أكتوبر 2017

سيدة زيمبابوي الأولى ترد على انتقادات نائب الرئيس لها

سيدة زيمبابوي الأولى جريس موجابي

هراري - (د ب أ):

ردت سيدة زيمبابوي الأولى، جريس موجابي على مزاعم نائب الرئيس ومنافسها الرئيسي لخلافة الزعيم الطاعين في السن ، روبرت موجابي بأن الايس كريم الذي قدم له كان مسموما في أحد الفعاليات التي أقامها الحزب الحاكم.

وكان نائب الرئيس، إميرسون منانجوا، الذي يعرف بلقبه "التمساح" قد أصدر تلك المزاعم أوائل هذا الاسبوع، لكنه لم يحدد اسم، السيدة الاولى جريس موجابي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منانجوا، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس "الاطباء الذين قاموا الكشف علي استبعدوا حدوث تسمم غذائي، لكنهم أكدوا تعرضه لحالة تسمم".

وكان منانجوا قد أشار أولا إلى أنه تم تسميمه الاسبوع الماضي قائلا إن ذلك وقع في فعالية اقامها حزب " اتحاد زيمبابوى الوطنى الافريقى- الجبهة الوطنية ( زانو-بي إف) في سبتمبر الماضي.

وانتقدت جريس موجابي نائب الرئيس ووصفته بأنه "شخص نكرة".

ويحكم موجابي، 93 عاما، زيمبابوي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

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